В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,07 +0,09 EUR Бирж. 73,30 -0,22 Brent 59,16 +0,65% USD Нал. 66,93 64,37 EUR Нал. 74,20 71,87 USD ЦБ 65,97 +0,37 EUR ЦБ 73,40 +0,77 EUR/USD 1,1098 -0,0037 BTC/USD Бирж. 10 318,38 -57,62 IMOEX 2 658,24 -0,09% RTSI 1 268,25 -0,02% DJIA 25 898,83 +1,05% Nasdaq 7 853,74 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 65,97 (+0,37) Quote, 26 авг, 12:39
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 73,4 (+0,77) Quote, 26 авг, 12:39
В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн Экономика, 04:56 СМИ сообщили об идее сократить в Шереметьево число голосовых оповещений Общество, 04:50 Уровень воды в Амуре на 23 см превысил опасную отметку Общество, 04:32 Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open Спорт, 04:10 Apple выделит деньги для восстановления лесов после пожаров в Амазонии Общество, 03:59 Власти Чехии разрешили принимать на работу 40 тыс. украинцев в год Общество, 03:48 Reuters узнал о закупке планшетов Huawei с российским софтом Технологии и медиа, 03:37 В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах Бизнес, 03:21 В центре Москве произошел пожар в жилом доме Общество, 02:28 Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Технологии и медиа, 02:07 Американскому сенатору запретили въезжать в Россию Политика, 01:59 В Севастополе начали проверку после смерти пенсионерки рядом с больницей Общество, 01:42 Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян Общество, 01:13 «Интер» обыграл «Лечче» на старте чемпионата по футболу в Италии Спорт, 01:09
Экономика ,  
0 
В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн. Об этом сообщила «РИА Новости» директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«По состоянию на сегодня сумма задолженности составляет порядка $1 млн», — сказала она. По словам Петровой, 10 лет назад на переговорах российской и грузинской сторон был рассмотрен вопрос урегулирования долга за аэронавигационное обслуживание. Тогда Грузия согласилась с наличием задолженности перед Государственной корпорацией по организации воздушного движения России и представила график платежей, отметила она. Однако с 2008 платежи по графику не осуществляются.

Политика
Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

В июне Минтранс сообщал, что общая сумма задолженности Грузии составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. без учета накопившихся пени. Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаяшвили говорил, что у компании нет долга перед российской стороной за аэронавигационную деятельность.

Президент Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля после инцидента с участием депутата Госдумы, за которым последовали протесты антироссийской направленности. С этой же даты грузинским авиаперевозчикам запретили выполнять рейсы в Россию. В Минтрансе поясняли, что причинами приостановки полетов стали необходимость обеспечения безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность.

Теги: Грузия, авиакомпания
Материалы по теме
Минтранс оценит потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Бизнес
Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter