В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн. Об этом сообщила «РИА Новости» директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«По состоянию на сегодня сумма задолженности составляет порядка $1 млн», — сказала она. По словам Петровой, 10 лет назад на переговорах российской и грузинской сторон был рассмотрен вопрос урегулирования долга за аэронавигационное обслуживание. Тогда Грузия согласилась с наличием задолженности перед Государственной корпорацией по организации воздушного движения России и представила график платежей, отметила она. Однако с 2008 платежи по графику не осуществляются.

В июне Минтранс сообщал, что общая сумма задолженности Грузии составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. без учета накопившихся пени. Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаяшвили говорил, что у компании нет долга перед российской стороной за аэронавигационную деятельность.

Президент Владимир Путин запретил полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля после инцидента с участием депутата Госдумы, за которым последовали протесты антироссийской направленности. С этой же даты грузинским авиаперевозчикам запретили выполнять рейсы в Россию. В Минтрансе поясняли, что причинами приостановки полетов стали необходимость обеспечения безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность.