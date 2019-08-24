Трамп предложил президенту Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Президент США Дональд Трамп предложил бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

«Только что говорил с президентом Бразилии. Я сказал ему, что если Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, мы готовы помогать!», — сказал он.

Количество лесных пожаров в Бразилии в текущем году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 83%.

При этом Болсонару заявлял, что причиной пожаров являются фермеры, освобождающие лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. Впоследствии он отметил, что на количество пожаров влияет также жаркий, сухой и ветреный климат. Президент подписал указ, который позволит привлекать военных для тушения возгораний.