«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС произошла в 01:48 мск. «Экипажи выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков: проведение контроля герметичности отсеков корабля, переход в бытовой отсек, <…> и выравнивание давления между МКС и «Союзом», — сообщает «Роскосмос».

На борту корабля — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (ESA).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур 20 июля в 19:28 мск. На МКС экипаж будет работать с грузовыми кораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы станции, а также проводить фото- и видеосъемку. Как ожидается, Скворцов и Пармитано будут работать на станции 201 сутки. Морган задержится на МКС дольше, поскольку его место на корабле при возвращении на Землю займет астронавт Кристина Кук.