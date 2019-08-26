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Похищение Куинджи ,  
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Свидетель назвал место хранения похищенной из Третьяковки картины Куинджи

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденная из Третьяковской галереи в январе, после похищения хранилась в подвале вместе с шинами. Об этом во время суда над похитителем картины Денисом Чуприковым рассказал свидетель Сергей Терещенко, сообщает ТАСС.

По словам Терещенко, он работал вместе с обвиняемым, который иногда хранил в его подвале шины. Свидетель добавил, что в январе Чуприков привез ему завернутую в черную куртку вещь и попросил ее оставить в подвале на некоторое время. «Что было в этой куртке, я не знал, и подумал, что это ноутбук, а впоследствии оказалось, что это украденная картина. Я давно знал Чуприкова, и никаких подозрений у меня не возникло», — сказал он.

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Терещенко рассказал, что впоследствии к нему пришли сотрудники полиции и изъяли полотно из подвала.

Картина пропала из Третьяковской галереи в конце января. Один из посетителей снял полотно со стены и покинул здание музея. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали Чуприкова, который показал правоохранителям, где хранится картина. Против него возбудили уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Чуприков пробудет под арестом до 28 декабря.

Полотно «Ай-Петри. Крым» отдали на реставрацию, так как на нем остались царапины. Обвиняемый возместил ущерб на 13 тыс. руб.

Теги: Третьяковская галерея, картина, кража
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