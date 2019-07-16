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Северсталь ₽1 207,46 (+15,15%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,83%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Похитителю картины Куинджи из Третьяковки продлили арест до декабря

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 28 декабря срок ареста уроженцу Феодосии Денису Чуприкову, похитившему в январе картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение уголовного дела Чуприкова по существу назначено на 22 июля, следует из картотеки суда.

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МВД заявило об окончании расследования кражи картины Куинджи

По данным следствия, посетитель музея 27 января снял картину «Ай-Петри. Крым» со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вытащил полотно из рамы, а затем вышел из здания.

На следующий день сотрудники МВД задержали подозреваемого в подмосковном поселке Заречье. В отношении 32-летнего мужчины было возбуждено дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). По этой статье ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.

МВД заявило о завершении предварительного расследования кражи в конце июня.

Теги: Третьяковская галерея, кража, продление ареста
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