Обвиняемый в краже картины из Третьяковки возместил ущерб на 13 тыс. руб.

Обвиняемый в краже картины из Третьяковки возместил ущерб на 13 тыс. руб.

Денис Чуприков, который находится под арестом в связи с делом о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, возместил ущерб, нанесенный полотну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова его адвоката Светланы Горбуновой.

Чуприков возместил 13 тыс. руб. Адвокат во время судебного заседания пояснила, что это стоимость восстановительных работ.

Как сообщал прокурор, Чуприков повредил картину, вынимая ее из рамы. После похищения на полотне, стоящем почти 20 млн руб., остались царапины. Помимо материального, отмечает обвинения, Чуприков нанес и репутационный ущерб Третьяковской галерее, поскольку доверие общества к музею снизилось.

Чуприков свою вину признал частично.

Картина Архипа Куинджи была написана в 1890-е годы и постоянно хранится в Русском музее. В 2019 году она находилась на временной выставке в Третьяковке. Посетитель музея 27 января снял картину «Ай-Петри. Крым» со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вытащил полотно из рамы, а затем вышел из здания.