МВД заявило об окончании расследования кражи картины Куинджи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,14 +0,07 EUR Бирж. 71,89 +0,19 Brent 66,23 +0,05% USD Нал. 63,53 62,70 EUR Нал. 72,27 71,40 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1383 +0,0017 BTC/USD Бирж. 11 468,00 +291,00 IMOEX 2 781,16 +0,05% RTSI 1 387,69 -0,03% DJIA 26 526,58 -0,04% Nasdaq 7 967,76 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 27 июн, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 27 июн, 12:15
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Технологии и медиа, 11:19 Путин заявил об опасности «глупого» риска для интересов многих людей Общество, 11:17 Битва дизайнеров: колористика, гранж и нотка театральности на 80 кв. м. РБК и Галс-Девелопмент, 11:14 В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» Общество, 11:08 Разработчик сообщил о создании в России «невидимого» для самолетов радара Политика, 11:04 «Газпром» выплатит самый большой объем дивидендов за всю историю России Бизнес, 10:56 ФАС попросит полномочия для запрета сайтов с рекламой онлайн-казино Общество, 10:55 СК попросил отправить члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест Общество, 10:53 В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул Общество, 10:49 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 10:45 Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Общество, 10:44 Capital Group получила «самый элитный долгострой страны» Бизнес, 10:41 «Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров Общество, 10:38 МВД заявило об окончании расследования кражи картины Куинджи Общество, 10:26
Общество ,  
0 
МВД заявило об окончании расследования кражи картины Куинджи

В Следственном управлении УВД по центральному округу Москвы завершилось предварительное расследование кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным следствия, посетитель музея 27 января 2019 года снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вытащил полотно из рамы, а затем вышел из здания. Он действовал в одиночку.

По факту кражи завели уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). На следующий день сотрудники МВД задержали в подмосковном поселке Заречье подозреваемого в краже Дениса Чуприкова.

Общество
МВД показало видео задержания подозреваемого в краже картины Куинджи

Как считает следствие, он украл полотно из корыстных побуждений. Суд постановил арестовать его. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, две психиатрические экспертизы установили, что Чуприков был вменяем в момент преступления.

Полицейские обнаружили картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Ее передали представителям Министерства культуры.

Общество
В Минкультуры оценили стоимость похищенной картины Куинджи

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — добавила Ирина Волк.

Посетители Третьяковской галереи сообщили, что увидели на месте картины пустое место. После этого охрана музея начала обыскивать посетителей на входе. В столичном МВД сообщили, что картину украли. Ее экстренно внесли в реестр похищенных произведений, чтобы произведение не смогли вывезти за границу. Комплексная искусствоведческая судебная экспертиза оценила стоимость картины почти в 20 млн руб. По оценкам Минкультуры, ее страховая цена — 12 млн руб.

Общество
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Картина «Ай-Петри. Крым» датируется периодом 1898–1908 годов. Точная дата ее создания не известна. Полотно размером 39х53 см выполнено маслом на бумаге и холсте.
 

Теги: расследование, Третьяковская галерея, картина
Материалы по теме
Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи
Общество
Росгвардейцы проведут тренинги в Третьяковке после кражи картины Куинджи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter