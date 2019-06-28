МВД заявило об окончании расследования кражи картины Куинджи

В Следственном управлении УВД по центральному округу Москвы завершилось предварительное расследование кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным следствия, посетитель музея 27 января 2019 года снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где вытащил полотно из рамы, а затем вышел из здания. Он действовал в одиночку.

По факту кражи завели уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). На следующий день сотрудники МВД задержали в подмосковном поселке Заречье подозреваемого в краже Дениса Чуприкова.

Как считает следствие, он украл полотно из корыстных побуждений. Суд постановил арестовать его. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, две психиатрические экспертизы установили, что Чуприков был вменяем в момент преступления.