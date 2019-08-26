Суд назначил заседание по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

Суд назначил заседание по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

Пресненский районный суд Москвы назначил дату судебного заседания по уголовному делу в отношении блогера, который обвиняется в разжигании ненависти и вражды в интернете в отношении силовиков и их детей (ст. 282 УК России), сообщили РБК в пресс-службе суда. 30-летнего менеджера Владислава Синицу будут судить 2 сентября. До этого дня он останется под стражей.

Таким образом, суд начнется менее чем через месяц после задержания Синицы, который, как считает следствие, 31 июля запостил в Twitter предложение о расправе над детьми росгвардейцев. Уже 3 августа Синица был задержан на несанкционированной акции протеста в Москве, 5 августа Пресненский суд отправил его под стражу, а 20 августа Следственный комитет сообщил, что расследование в отношении предпринимателя завершено.

Сам Синица после ареста признал факт размещения высказываний в социальной сети, однако вину свою не признал. Следователям он заявил, что у подобного деяния «нулевая общественная опасность».

В 2018 году Госдума приняла поправки, частично декриминализующие экстремистские деяния: если речь идет о высказываниях, допущенных впервые за год и не имеющих серьезной угрозы, они наказываются в административном порядке.