СК предъявил обвинения по делу о нападениях на силовиков на акции 27 июля

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел в отношении трех участников акции протеста в Москве 27 июля — Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти, обвинительное заключение направлено в суд, говорится в сообщении ведомства.

«По версии следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года в центре столицы обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие», — заявили в СК. При этом в ведомстве подчеркнули, что СК продолжает работу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве в этот день.

Данилу Беглеца обвиняют в том, что он толкнул одного из сотрудников правоохранительных органов, однако свою вину он не признает. Кирилла Жукова задержали после публикации видео, на котором он касается шлема сотрудника ОМОНа: это ведомство квалифицировало как применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении сотрудника власти. Евгения Коваленко арестовали за то, что на акции он швырнул мусорную урну в одного из росгвардейцев.

Кроме того, ведомство информировало, что следственное управление по Москве завершило расследование по нескольким уголовным делам, возбужденным против Владислава Синицы, которого обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц через интернет (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), и Константина Котова (его обвиняют по ст. 212.1 УК РФ — неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Дело против Владислава Синицы возбудили, после того как он запостил в Twitter угрозы в отношении детей росгвардейцев, участвовавших в разгоне акции 27 июля. 5 августа его арестовали. Активиста Константина Котова задержали 10 августа за скандирование лозунгов вблизи администрации президента России на Старой площади в центре Москвы, 14 августа суд его арестовал.