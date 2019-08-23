Китай объявил о новых пошлинах на американские товары на $75 млрд в год

Китай объявил о новых пошлинах на американские товары на $75 млрд в год

Китай вводит ответные дополнительные пошлины на ввоз товаров из США объемом $75 млрд в год. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на комитет по тарифам Госсовета КНР.

Китайские власти приняли решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций на 10 и 5%. Часть новых тарифов вступит в силу 1 сентября, другие — 15 декабря, поясняет телеканал CNBC. Китай пошел на подобный шаг в ответ на решение США о вводе пошлин в 10% на импорт китайских товаров объемом $300 млрд с 1 сентября и 15 декабря. Президент США Дональд Трамп объявил от этом в начале августа. Пекин обещал ответить симметрично.

В мае США уже повысили пошлины до 25% в отношении ряда китайских товаров на сумму $250 млрд. По данным американского торгпредства, в 2018 году в США импортировали из Китая товары на общую сумму $557 млрд.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров. В 2019 году товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.