Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Глава Счетной палаты поддержал правозащитников из СПЧ, заявивших о случаях необоснованного и незаконного применения силы к митингующим. Кудрин призвал разобраться в каждом подобном случае

Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Он поддержал просьбу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте о проверке обстоятельств применения силы к участникам этих акций.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — написал глава СП.

К своему сообщению Кудрин прикрепил ссылку на обращение СПЧ, обнародованное накануне. В нем совет попросил ряд силовых ведомств проверить информацию о «необоснованном и незаконном» применении силы к участникам митингов 27 июля, 3 и 10 августа. Обращение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ранее глава СП уже касался темы публичных протестов в Москве. В июне после акций в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова он приветствовал закрытие дела в отношении корреспондента и поддержал изменения в антинаркотическом законодательстве. Кудрин обращал внимание и на решение Конституционного суда 18 июня, в котором тот признал незаконными немотивированные отказы властей в согласовании митингов.