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Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Глава Счетной палаты поддержал правозащитников из СПЧ, заявивших о случаях необоснованного и незаконного применения силы к митингующим. Кудрин призвал разобраться в каждом подобном случае
Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Он поддержал просьбу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте о проверке обстоятельств применения силы к участникам этих акций.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», — написал глава СП.

К своему сообщению Кудрин прикрепил ссылку на обращение СПЧ, обнародованное накануне. В нем совет попросил ряд силовых ведомств проверить информацию о «необоснованном и незаконном» применении силы к участникам митингов 27 июля, 3 и 10 августа. Обращение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Общество
СПЧ попросил Колокольцева проверить случаи применения силы к протестующим

Ранее глава СП уже касался темы публичных протестов в Москве. В июне после акций в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова он приветствовал закрытие дела в отношении корреспондента и поддержал изменения в антинаркотическом законодательстве. Кудрин обращал внимание и на решение Конституционного суда 18 июня, в котором тот признал незаконными немотивированные отказы властей в согласовании митингов.

На несогласованном митинге 27 июля полиция задержала более 1 тыс. человек, по итогам также не согласованной акции 3 августа, по данным правозащитников, — более 800. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

По данным МВД, на акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года, когда власти также заявили о массовых беспорядках, были задержаны 656 участников митинга, 28 сотрудников полиции и служащих внутренних войск пострадали. Фигурантами «болотного дела» стали около 30 человек, которых обвиняли в неповиновении сотрудникам полиции, нападениях на силовиков и организации массовых беспорядков.

После акции протеста 27 июля Совет по правам человека усомнился в квалификации произошедшего следователями. Его глава Михаил Федотов ранее просил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения данного дела, указав, что члены СПЧ не выявили в действиях участников акции 27 июля признаков массовых беспорядков. Говоря о действиях силовиков, совет указывал на использование полицейскими дубинок и случаи необоснованного применения силы. В частности, члены СПЧ упоминали случай на акции 10 августа, когда на видео оказалось зафиксировано, как полицейский наносит удар в живот задержанной девушке. По данному факту МВД начало служебную проверку.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Кудрин, СПЧ, массовые протесты
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