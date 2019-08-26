Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что над столицей ДНР будет поднят украинский флаг. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

Бывший украинский лидер поздравил в социальной сети с Днем города «два чудесных украинских города» — Ровно и Донецк.

«Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возврат украинского Донецка. Уверен, придет время, и над городом будет гордо реять украинский флаг!» — заявил он.

В начале августа над крымским городом Судаком подняли флаг Украины в память о погибших солдатах ВСУ. В Госсовете Крыма подъем флага назвали провокацией и заранее спланированной акцией. Через несколько недель министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком, «как это было сто лет назад». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова политика «чудовищными», напомнив, что в 1918–1919 годах Владивосток во время интервенции был захвачен американскими, японскими, чехословацкими и канадскими военными.