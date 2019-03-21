Список опасных пород собак сократили в пять раз

Список опасных пород собак сократили в пять раз

Разработанный МВД список пород потенциально опасных пород собак после обсуждения в Госдуме сократили в пять раз. Выгул таких животных без намордника и поводка планируют запретить

Фото: Paul Christian Gordon / ZUMA Wire / ТАСС

Перечень опасных пород, подготовленный Министерством внутренних дел, сокращен с 69 пунктов до 13. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает «РИА Новости».

«Есть общее мнение, что вопросы неадекватного поведения животного — это вопросы к его хозяину. Конечно, перечень этот был раздут. Сейчас в последнем перечне 12 пород плюс одна порода», — заявил Бурматов.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с РБК положительно оценил сокращение списка с 69 до 13 пород, отметив, что союз не согласен с формулировкой.

«Я только что вернулся из Госдумы с этого заседания, поблагодарил МВД за то, что разум все-таки возобладал. Теперь мы согласны с этим списком. Потому как ранее закон был дискриминационный, половина пород была включена просто так, в том числе породы, которые являются гордостью России. Теперь внесены изменения. Но мы не согласны с самим понятием «потенциально опасная порода». В любой породе может быть агрессивная собака. И мы хотим это понятие попытаться изменить в законе», — рассказал Уражевский.