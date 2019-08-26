Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,46 64,10 EUR Нал. 74,40 71,70 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 418,00 +277,00 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Walt Disney $160 (+19,88%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Walt Disney $160 (+19,88%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
СМИ узнали об идее Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами Политика, 06:05 Норвегия проверит Северный морской путь на экологичность Политика, 05:32 Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42 Общество, 05:04 «Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения» Бизнес, 04:45 На первом этаже жилого дома в Москве загорелось кафе Общество, 04:36 Президент Боливии попросил лидеров G7 о помощи в тушении лесных пожаров Политика, 04:14 В МИД Сербии сообщили об отказе Того признавать независимость Косово Политика, 03:37 При восхождении на вулкан Горелый на Камчатке пропала туристка Общество, 03:12 Меркель объявила о подготовке «нормандской встречи» в Париже Политика, 03:07 Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией Политика, 02:43 В здании торгового центра на востоке США произошел взрыв газа Общество, 02:20 Депардье сыграет Брежнева в фильме о событиях Пражской весны Общество, 01:52 Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии Политика, 01:41 На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Общество, 01:24
Общество ,  
0 
Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42

Число отравившихся в ресторанах «София» и «Белые ночи» в Якутске увеличилось до 42 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).  

Уточняется, что 28 человек были госпитализированы в инфекционные отделения, у 11 больных медики подтвердили диагноз сальмонеллез. Ранее сообщалось о 36 пострадавших.  

Посетители ресторанов отравились готовыми блюдам на свадьбах в период с 16 по 18 августа. Из-за угрозы здоровью на деятельность ООО «Сеул» был наложен временный запрет. Компания владеет четырьмя ресторанами по адресу улица Дзержинского, дом 69 («Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван» и «Стелла»). 

Общество
СК возбудил дело после отравления детей в летнем лагере Иннополиса

В ходе проверки заведений специалисты ведомства обнаружили грубые нарушения санитарных норм. Так, сырая и готовая продукция хранилась в одном холодильнике, отсутствовали технологические карты на блюда, а персонал ресторанов не соблюдал правила гигиены. Кроме того, в шести пробах готовых блюд были найдены возбудители сальмонеллеза.

В начале июля в ресторане при отеле «Шанхай» в Петербурге отравилась группа туристов из КНР. В общей сложности пострадали 16 человек, 15 из них были доставлены в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила, что продукты в заведении хранились без упаковок, не было холодной воды и мыла. 

Теги: Якутия, ресторан, массовое отравление
Материалы по теме
В Калужском центре реабилитации животных заявили об отравлении зверей
Общество
На свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 36 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter