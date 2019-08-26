Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42

Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутска увеличилось до 42

Число отравившихся в ресторанах «София» и «Белые ночи» в Якутске увеличилось до 42 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Уточняется, что 28 человек были госпитализированы в инфекционные отделения, у 11 больных медики подтвердили диагноз сальмонеллез. Ранее сообщалось о 36 пострадавших.

Посетители ресторанов отравились готовыми блюдам на свадьбах в период с 16 по 18 августа. Из-за угрозы здоровью на деятельность ООО «Сеул» был наложен временный запрет. Компания владеет четырьмя ресторанами по адресу улица Дзержинского, дом 69 («Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван» и «Стелла»).

В ходе проверки заведений специалисты ведомства обнаружили грубые нарушения санитарных норм. Так, сырая и готовая продукция хранилась в одном холодильнике, отсутствовали технологические карты на блюда, а персонал ресторанов не соблюдал правила гигиены. Кроме того, в шести пробах готовых блюд были найдены возбудители сальмонеллеза.