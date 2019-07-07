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В петербургском ресторане отравились 16 туристов из Китая

Группа из 16 туристов из Китая в Петербурге обратилась в больницу с отравлением после посещения ресторана отеля «Шанхай». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что 15 из них были госпитализированы в больницу имени С.П.Боткина, но после обследования отказались от лечения в стационаре. «Туристы продолжили свое путешествие в Москву», — говорится в заявлении.

В отеле «Шанхай» на Васильевском острове останавливаются преимущественно туристы из Китая. Ресторан, расположенный на первом этаже, ежедневно обслуживает до 1 тыс. граждан КНР.

Проверка заведения специалистами Роспотребнадзора выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В кафе при «Шанхае» нет холодной воды и дезинфицирующих средств для мытья рук, обработка мяса и рыбы происходит в одном помещении, часть продукции хранится на полу, где ползают тараканы и мухи.

В ходе проверки было утилизировано более 60 кг продукции, которая могла стать причиной инфекции. Деятельность заведения приостановлена с 18:00 6 июля.

В администрации отеля «Шанхай» рассказали РБК, что «принимают меры» после случая с китайскими туристами. «Конечно, мы учли все пожелания Роспотребнадзора. Сейчас пищевой блок закрыт, у нас идет генеральная уборка и так далее», — сообщила представитель администрации.

По ее словам, Роспотребнадзор проверяет все заведения, где туристы принимали пищу. «Еще не известно, где и чем они отравились. Просто поскольку они говорят: мы ели там, там и там — то проверяют всех, и нас в том числе. Но это не говорит о том, что именно в нашей гостинице они какую-то некачественную продукцию съели», — предположила она.

Теги: туристы, отравление, Роспотребнадзор, новости РБК
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