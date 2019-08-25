На свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 36 человек

На свадьбах в двух ресторанах Якутска отравились 36 человек

Случаи отравления кишечной инфекцией зарегистрированы у 36 посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи» в Якутске. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

По данным ведомства, посетители ресторанов отравились в период с 16 по 18 августа на свадьбах, которые справлялись в этих ресторанах. В результате из 36 больных в инфекционные отделения местных больниц госпитализировали 23 человека. Чтобы установить источник инфекции и факторы ее передачи, Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование.

В связи с угрозой здоровью граждан на деятельность ООО «Сеул» был наложен временный запрет. «Лабораторные исследования отобранных проб биоматериала от людей и продукции, сырья находятся в работе», — говорится в сообщении.

В июле текущего года в Москве зафиксировали массовое отравление офисных сотрудников после употребления продуктов из автоматов компании Healthy Food. Отмечалось, что они заболели сальмонеллезом.

По результатам расследования Роспотребнадзор обнаружил при производстве продукции компании нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Владелец вендинговых автоматов Дмитрий Пронин впоследствии заявил, что компания провела независимую проверку, по результатам которой сальмонеллу в еде не обнаружили.