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AbbVie $77 (+18,21%) прогноз CFRA к 24.07.20
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СК возбудил дело после отравления детей в летнем лагере Иннополиса

Следователи возбудили уголовное дело после отравления пятерых детей из летнего лагеря в Иннополисе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Татарстану. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В воскресенье, 18 августа, из лагеря в республиканскую клиническую больницу были доставлены пятеро подростков 2002 — 2003 годов рождения. У четверых из них медики диагностировали острую кишечную инфекцию, у пятого — хронический холецистит (воспаление желчного пузыря).

Сейчас проводятся судебные медицинские экспертизы, изъята пробы еды в кафе и столовой, где питались воспитанники лагеря. Прокуратура Татарстана также начала проверку информации об отравлении детей в лагере Иннополиса.

По предварительным данным, 17 августа дети выезжали на экскурсию в Казань, где ели в одном из кафе. «Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами ОКИ [острой кишечной инфекции] не выявлено», — уточняли в управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе университета «Иннополис», при котором был организовал летний лагерь, сообщали изданию Inkazan, что после отбоя в субботу, 17 августа, к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок. Запросов от родителей о намерении забрать детей домой не поступало.

В июле из-за массового отравления из детского лагеря «Лучистый» в Крыму были госпитализированы более 50 человек. Роспотребнадзор назвал причиной отравления несоблюдение правил личной гигиены со стороны сотрудников лагеря.

СК тогда возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Теги: Республика Татарстан, Иннополис, детский лагерь
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