СК возбудил дело после отравления детей в летнем лагере Иннополиса

Следователи возбудили уголовное дело после отравления пятерых детей из летнего лагеря в Иннополисе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Татарстану. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В воскресенье, 18 августа, из лагеря в республиканскую клиническую больницу были доставлены пятеро подростков 2002 — 2003 годов рождения. У четверых из них медики диагностировали острую кишечную инфекцию, у пятого — хронический холецистит (воспаление желчного пузыря).

Сейчас проводятся судебные медицинские экспертизы, изъята пробы еды в кафе и столовой, где питались воспитанники лагеря. Прокуратура Татарстана также начала проверку информации об отравлении детей в лагере Иннополиса.

По предварительным данным, 17 августа дети выезжали на экскурсию в Казань, где ели в одном из кафе. «Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами ОКИ [острой кишечной инфекции] не выявлено», — уточняли в управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе университета «Иннополис», при котором был организовал летний лагерь, сообщали изданию Inkazan, что после отбоя в субботу, 17 августа, к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок. Запросов от родителей о намерении забрать детей домой не поступало.