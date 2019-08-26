На первом этаже жилого дома в Москве загорелось кафе

В кафе на первом этаже 22-этажного жилого дома на северо-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу проезд Березовой Рощи, дом 10 поступило в ведомство 26 августа в 02:07 ночи. Пожар на площади 40 кв. м. был ликвидирован в 02:37. Причины инцидента уточняются. Сотрудники экстренных служб эвакуировали с выше расположенных этажей девять человек, одному из них потребовалась помощь медиков.

Ранее, 22 августа, в Санкт-Петербурге произошел пожар в цехе по производству свечей, площадь возгорания составляла 4 тыс. кв. м. В результате ЧП пострадали двое сотрудников цеха, у них были диагностированы ожоги и отравление угарным газом.