В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей

В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей

Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет

В Невском районе Петербурга произошел пожар, сообщает управление МЧС по городу. По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Складская, дом 6, поступило днем 22 августа. Через полчаса после прибытия первого спасательного подразделения ранг пожара повысили до третьего, огонь тушат более сотни человек.

Пожар произошел на третьем этаже четырехэтажного здания, сообщает ведомство.

Площадь пожара составила до 4 тыс. кв м, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. Обрушились перекрытия на третьем и четвертом этажах, к тушению пожара привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд.