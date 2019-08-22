При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС. По словам собеседника агентства, он отравился продуктами горения.

Источник «Интерфакса» заявил о трех пострадавших: «Отравление угарным газом и ожоги диагностированы у еще двух работников склада. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до трех человек».

Ранее агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщали об одном пострадавшем. На сайте МЧС говорится, что данные уточняются.