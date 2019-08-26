Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа. Об этом сообщается на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

Совместная международная инспекция пройдет в рамках реализации Договора по открытому небу на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка. Российские военные проконтролируют соблюдение параметров полета и применения разрешенной аппаратуры наблюдения.

Кроме того, Россия в эти же даты планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией. Он стартует с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси, максимальная дальность полета составит 2078 км.

В середине августа американский беспилотник RQ-4A провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма. В конце июля у берегов Крыма также заметили противолодочный самолет и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США.