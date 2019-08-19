Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Тренировочные полеты выполняли самолеты, дислоцированные на Камчатке.

На записи видны взлет, набор высоты и сам процесс полета. В пресс-службе Восточного военного округа Тихоокеанского флота сообщили, что полет прошел на высоте более 20 км и осуществлялся со скоростью 2,5 тыс. км/ч.

В роли нарушителя воздушного пространства России выступил один из истребителей. Ему нужно было через нижние слои стратосферы проникнуть в пространство и скрыться от преследования.

Кроме того, летчики выполнили пуски ракет класса «воздух — воздух» большой дальности. Всего за смену экипажи МиГ-31БМ провели шесть вылетов в стратосферу.