Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС

Экипаж МКС готов к перестыковке корабля «Союза МС-13». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
«Тренировка по перестыковке экипажа выполнена без замечаний», — написал он.
Как сообщается на сайте «Роскосмоса», тренировку провели командир экипажа Александр Скворцов (Россия), бортинженеры Лука Пармитано (Италия) и Эндрю Морган (США).
В рамках тренировки они вместе со специалистами Центра управления полетами отработали циклограмму операции, провели тест системы управления движением корабля, которая отвечает за его расстыковку, автономный полет и стыковку.