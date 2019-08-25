Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС

Ранее сообщалось, что 26 августа космонавты перестыкуют «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск». Это необходимо, чтобы освободить место для повторной стыковки нового корабля «Союз МС-14». Расстыковка запланирована на 06:34 мск. При этом длительность автономного полета займет около 25 минут.

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13». 24 августа произошла неудачная стыковка корабля с МКС — корабль сначала приблизился к станции, а затем стал отдаляться, после чего отошел на безопасное расстояние.