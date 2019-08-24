Рогозин назвал новую дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Неудачная стыковка «Союза МС-14» с космической станцией произошла утром 24 августа. Так, при сближении со станцией в районе причального модуля корабль из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту МКС завис и стал отдаляться от МКС, после чего отошел на безопасное расстояние.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что безопасности станции и космонавтов ничего не угрожает.

Космический корабль «Союз МС-14» стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Находящийся на его борту робот Федор был разработан для спасательных операций, однако по указанию Дмитрия Рогозина его адаптировали для пилотирования космического корабля.