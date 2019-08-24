Рогозин назвал новую дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Повторную попытку пристыковать «Союз МС-14» с роботом Федором к МКС предпримут 27 августа. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
«Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки «Союза МС-14» со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля «Звезда», — написал он.
По словам Рогозина, в данный момент «Союз МС-14» ожидает стыковку и находится «в штатной закрутке на Солнце».
При этом в ночь на 26 августа космонавты перестыкуют корабль «Союз МС-13» в с модуля «Звезда» на модуль «Поиск», чтобы освободить место для повторной стыковки нового корабля.
«Ситуация сложная, но находится под контролем», — отметил Рогозин.