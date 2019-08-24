«Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы для безопасности МКС и экипажа

Из-за неудачной попытки космического корабля «Союз МС-14» пристыковаться к Международной космической станции угрозы безопасности МКС и членам ее экипажа не возникло, сообщил «Роскосмос» на своей странице в Facebook.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Как отмечает госкорпорация, в Центре управления полетами (ЦУП) проходит заседание государственной комиссии под председательством главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В частности, на нем обсуждают меры по устранению сбоя в стыковочной системе.

Неудачная стыковка корабля с космической станцией произошла утром 24 августа. «Союз МС-14» начал сближение со станцией в районе причального модуля, приблизился на 100 м, но затем завис и стал отдаляться от МКС. После этого в ЦУПе решили отвести космический корабль на безопасное расстояние — 279 м. Неудачная попытка стыковки была вызвана проблемами с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции, сообщили в NASA. Повторную стыковку «Союза» с МКС проведут в ночь на понедельник, 26 августа.