Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit

Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза). Об этом американский лидер заявил в ходе саммита G7 во французском городе Биарриц, сообщает The Guardian.

«Ему (Джонсону. — РБК) не нужен совет. Он является правильным человеком для этой работы», — сказал американский президент, отвечая на вопрос, какой совет он дал бы Великобритании для реализации Brexit.

В ходе переговоров Трамп и Джонсон обсудили пути сотрудничества двух стран в рамках торгового соглашения между странами после Brexit. Кроме того, стороны условились создать рабочую группу по вопросам экономических отношений для разработки рыночных принципов экономического роста и расширения двустороннего сотрудничества.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года. Однако переговоры между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода и последующим отношениям двух сторон забуксовали, а парламент Великобритании не одобрил условия Brexit, которые согласовала с ЕС предыдущий премьер Тереза Мэй. В апреле 2019 года стороны договорились об отсрочке Brexit до 31 октября 2019 года.

Газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщала о возможности Евросоюза поддержать предоставление Британии нового крайнего срока выхода из состава ЕС в том случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до действующей даты Brexit.