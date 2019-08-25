Автомобильный мост обвалился в Харькове

Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Национальной полиции Украины.

Утром 25 августа в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение об обрушении одной стороны моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент в районе аварии перекрыто движение, полиция устанавливает обстоятельства происшедшего.

В начале августа в Киеве обрушилась часть Паркового пешеходного моста через Днепр на Труханов остров. В мае в украинской столице на второй день после открытия треснул стеклянный мост между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка».

