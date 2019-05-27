Кличко опубликовал видео c треснувшего моста в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook видеозапись осмотра стеклянной части моста, которая была повреждена на следующий день после открытия.

Запись в facebook пользователя Віталій Кличко

По словам Кличко, он вместе со специалистами осмотрел объект. Установлено, что на двух фрагментах моста треснула защитная стеклопленка, при этом основная часть моста не пострадала. Киевский мэр отметил, что поврежденные элементы планируется заменить в течение двух дней.

Новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве, расположенный между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка», треснул на следующий день после открытия. Объект ввели в эксплуатацию 25 мая, ко дню города.

Кличко назвал случившееся актом вандализма. Он также не исключил, что объект могли повредить в результате стрельбы. По факту случившегося градоначальник обратился в правоохранительные органы.