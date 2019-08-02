В Киеве обрушилась часть пешеходного моста

В Киеве обвалилась часть железобетонной конструкции Паркового пешеходного моста через Днепр на Труханов остров, сообщила Киевская городская администрация. Власти добавили, что мост безопасен для пешеходов и находится под наблюдением специалистов «Киевавтодормоста».

Как отметили в коммунальной службе, при осмотре моста было выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3. Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов. Также ведется подготовка к восстановлению конструкций.

Обломки бетона и арматуры упали под опору. Видео с места происшествия опубликовано в Facebook «Киев оперативный».

Запись в facebook пользователя Киев Оперативный

Парковый мост был построен в Киеве в 1956–1957 годах. Сооружение соединяет центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханова острова.