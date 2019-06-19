В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

В Волоколамском городском округе между деревнями Мусино и Малое Сырково обрушилась часть автомобильного моста, после того как по нему попытался проехать нагруженная машина МАЗ. Об этом сообщает управление МЧС по Московской области.

Сообщение о том, что обвалились железобетонные плиты моста, поступило в МЧС в 12:50. В результате случившегося никто не пострадал. Транспортное сообщение на мосту не будут останавливать.

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.

Для устранения последствий обвала привлекли шесть единиц техники и 16 человек, в том числе от МЧС — три человека и одна единица техники.