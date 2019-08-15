Росгвардия заявила об угрозах сотрудникам после акций протеста в Москве

Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве стали получать телефонные угрозы и оскорбления в интернете. Об этом сказал РБК официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Так, ряду сотрудников Росгвардии в Петербурге поступали различные угрозы на мобильные телефоны. «Откуда, правда, нашли их номера — это вопрос. Я считаю, что это низко и подло. Однако сотрудники Росгвардии — люди не робкого десятка, этим их не напугать», — рассказал Грибакин.

В Росгвардии также назвали вопиющим появление в интернете стихотворения, посвященного жестокости сотрудников правоохранительных органов на митингах. «Низко и подло со стороны так называемых информационных технологов использовать в своих целях детей и подростков, которые втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем», — говорил Грибакин в комментарии для «РИА Новости».

Кроме того, он пригласил автора стихов от лица дочери сотрудника ОМОНа —16-летнюю Арину Исхакову из Башкирии — посетить отряд спецназа ОМОН и лично убедиться, что «наши сотрудники — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг».

С середины июля в Москве прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Они состоялись 14, 20 и 27 июля, а также 3 августа. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов ранее просил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения данного дела, указав, что члены СПЧ не выявили в действиях участников акции 27 июля признаков массовых беспорядков. За студента ВШЭ Егора Жукова, ставшего фигурантом дела о беспорядках, поручились более 300 сотрудников и научных работников ВШЭ, где он учится.