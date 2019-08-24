Общество , 24 авг, 20:41
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ГИБДД увеличит число проверок машин с детьми
Госавтоинспекция накануне учебного года увеличит число проверок автомобилей с детьми на дорогах России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Данное решение было принято в связи с тем, что за последнее время участились ДТП с участием пассажиров-детей. Более того, накануне нового учебного года многие дети возвращаются домой после каникул.
Так, по данным ГИБДД, дети были среди погибших и пострадавших в двух крупных авариях 24 августа - в Калужской и Волгоградской областях.
Руководство ведомства поручило рассматривать аварии с участием автомобилей, в которых находятся дети, как комплексную проблему.