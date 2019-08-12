Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском ребенок

Умер еще один пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском ребенок

В Краснодарском крае в больнице умер еще один ребенок, пострадавший при аварии с участием автобуса под Новороссийском 7 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Таким образом, общее число жертв возросло до четырех, трое из них — дети. «Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП, не удалось. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщили в Минздраве.

Всего в больницах под наблюдением врачей остаются восемь пострадавших, 35 человек выписали.

По версии следствия, виновником аварии стал водитель автобуса, который превысил скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen, хотя у того было преимущество. При столкновении машины перевернулись и упали с обрыва.