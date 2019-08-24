Пять человек погибли при столкновении легковушки и бетономешалки в Калуге

Пять человек погибли при столкновении легковушки и бетономешалки в Калуге

В Калужской области на автодороге Мстихино — Калуга столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка, в результате аварии пять человек, в том числе двое детей, погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Авария произошла около 10:15 мск. По предварительной версии, водитель большегруза Mercedes 1988 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с KIA Sportage.

Три взрослых и два несовершеннолетних ребенка, которые были в легковом автомобиле, погибли. В управлении МВД добавили, что устанавливают обстоятельства совершения ДТП.

«Знамя. Калуга» со ссылкой на ГИБДД передает, что бетономешалка перевозила 7 т раствора. Ее водитель также получил травмы и был госпитализирован, сообщает издание.

24 августа в Волгоградской области легковушка столкнулась с автобусом. Три человека погибли на месте, еще двоих госпитализированных врачи спасти не смогли.