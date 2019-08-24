Вандалы на Украине отбили голову у бюста советского партизана

Вандалы на Украине отбили голову у бюста советского партизана

Неизвестные отбили голову у бюста советского партизана Николая Приходько в городе Здолбунове Ровенской области Украины. Об этом сообщает региональное управление национальной полиции страны.

Поврежденный бюст в ночь на 24 августа обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 8 УК Украины (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры). Максимальный срок лишения свободы по статье — пять лет. Полиция ведет розыск виновных.

Городской совет Здолбунова решил демонтировать бюст и передать его в районный музей.