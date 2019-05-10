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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.

Как отметили в дипмиссии, вандалы в ночь на 9 мая, через несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили краску. 

По факту случившегося местная полиция начала расследование, а власти приступили к уборке территории захоронения. Для выяснения обстоятельств случившегося в Шпрембрег выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве.

4 мая стало известно, что в Москве неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева. Тогда вандалы повредили кромку памятника и отломили бронзовый букет.

Теги: вандалы, посольство России в Германии, осквернение, могила
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