Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook.

Как отметили в дипмиссии, вандалы в ночь на 9 мая, через несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили краску.

По факту случившегося местная полиция начала расследование, а власти приступили к уборке территории захоронения. Для выяснения обстоятельств случившегося в Шпрембрег выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве.

4 мая стало известно, что в Москве неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева. Тогда вандалы повредили кромку памятника и отломили бронзовый букет.