В Москве похоронили актрису Александру Назарову

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны народной актрисы России Александры Назаровой. Об этом сообщили «РИА Новости» в Московском драматическом театре им. Ермоловой, где служила актриса.

«Свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры», — заявили в театре. Ранее на Новой сцене театра в Никитском переулке прошла церемония прощания с актрисой.

Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. Причиной смерти стали проблемы с легкими.

Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в актерской семье. После окончания Ленинградского театрального института она переехала в Москву. В 1961 году дебютировала в качестве актрисы в фильме «А если это не любовь?». Широкую известность актрисе принесли съемки в более чем 80 фильмов и телесериалов, в числе которых «Бригада», «Ночной дозор», «Выкрутасы», «Елки» и «Моя прекрасная няня».