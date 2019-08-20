В театре назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой

Актриса московского театра имени М. Н. Ермоловой, народная артистка России Александра Назарова, которая умерла в возрасте 79 лет, проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими. Эту информацию телеканалу РЕН ТВ сообщила заместитель художественного руководителя театра Галина Боголюбова.

«Она давно в больнице лежала, с июля. У нее с легкими были проблемы. Она и на трубках лежала, и в кому впадала», — заявила она.

Ранее завлит театра Наталья Исаева говорила РБК, что Александра Назарова «лежала в реанимации».

Боголюбова также добавила, что дата прощания и похорон актрисы будет названа позднее.

Александра Назарова умерла 20 августа. Ее дебют в качестве актрисы состоялся в 1961 году благодаря съемкам в фильме «А если это любовь?». С 1974 по 2013 годы она снималась в «Ералаше». Широкую известность актриса также получила благодаря съемкам в фильмах и ряде телесериалов, среди которых телесериалах, среди которых «Бригада», «Ночной дозор», «Ночные сестры», «Выкрутасы», «Елки» и «Моя прекрасная няня».