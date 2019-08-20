Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницe Facebook Московского драматического театра им. Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», — говорится в сообщении. Место и время прощания с актрисой в театре пока не сообщили.

Смерть Назаровой подтвердила РБК завлит театра имени М.Н.Ермоловой Наталья Исаева. «Человек немолодой, много игравший, снимавшийся, она лежала в реанимации, врачи сделали все возможное», — заявила Исаева.

Александра Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде в семье актеров. Ее отец, Иван Назаров, был заслуженным артистом РСФСР, мать, Александра Матвеева, также служила в театре. Назарова окончила Ленинградский театральный институт, после чего переехала в Москву и начала работать в Центральном детском театре (сейчас — Российский академический молодежный театр, РАМТ). Впоследствии она перешла в театр Ермоловой.

Известна была Назарова и по работе в кино. В своем первом фильме «А если это любовь?» она сыграла в 1961 году. С 1974 по 2013 год снималась в «Ералаше». Известна она была и по работе в озвучке — ей принадлежал голос миссис Брилл в поступившем в прокат в СССР американском фильме «Мэри Поппинс», голос Бланш Ловелл в «Апполоне-13», миссис Бейкер в комедии «Гарфилд».