Флешмоб «Флаг-рекордсмен» сняли с квадрокоптера

Ролик опубликовал телеканал «Москва 24».

Видео: M24.ru

На записи видно, как участники флешмоба составляют из флагов российских городов и общественных организаций полотно, цвета которого формируют знамя с надписью «Россия». Позже на кадрах, сделанных с квадрокоптера, видно, как активисты разворачивают гигантский флаг страны.

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» состоялся в рамках концерта в честь Дня государственного флага России. Участники акции составили полотно из 2 тыс. флагов городов и общественных организаций страны. Его общий размер составил 120х20 м. Флешмоб зарегистрировали в «Книге рекордов России».