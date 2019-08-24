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Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Политика
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости

«Мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил украинский лидер во время торжественных мероприятий, проходящих по случаю Дня независимости страны. День памяти будет отмечаться ежегодно 29 августа.

24 августа на Украине отмечают День независимости. Ранее президент отменил военный парад, обычно проходивший в день праздника, из-за его дороговизны. Зеленский заявил, что сэкономленные средства (300 млн гривен, около $11,5 млн) направят на выплату премий военным. В конце июля глава офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил, что вместо парада в украинской столице состоится Шествие достоинства, участие в котором примут президент, военнослужащие и «медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры». Также в центре Киева пройдет концерт.

Теги: Владимир Зеленский, Украина
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Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Политика
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