Глава офиса Зеленского анонсировал Шествие достоинства вместо парада

Вместо военного парада в День независимости Украины в Киеве пройдет Шествие достоинства. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан, пишет «112 Украина».

«Это мероприятие в европейском стиле призвано создать новую традицию чествования всех, кем гордится Украина», — уточнил он.

По его словам, в шествии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и военнослужащие, а также «медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры». Также в центре Киева состоится концерт, организацией которого занимается «один из самых известных украинских режиссеров».

Ранее, 16 июля, Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости Украины (24 августа), в котором не предусмотрено проведение военного парада. По его словам, вместо «точно недешевого» парада лучше направить выделенные на него 300 млн гривен (около $11,5 млн) военным в качестве премий.