Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости

Работники бюджетной сферы примут участие в мероприятиях по случаю празднования Дня независимости на добровольной основе. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности», — указано в сообщении.

Ранее вышло распоряжение по формированию делегаций в регионах для помощи тем, кто хочет присоединиться к торжественным мероприятиям, отметили в офисе Зеленского

«Речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами», — добавили в офисе украинского президента. При этом местные власти должны собрать данные о составе делегаций, «чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева».

Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua». В постановлении указано, что для «надлежащего празднования» 28-й годовщины Дня независимости офис президента просит сформировать делегации из работников медицинской, образовательной и общественной сфер и обеспечить их присутствие на генеральной репетиции.