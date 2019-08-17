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Политика ,  
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Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости

Работники бюджетной сферы примут участие в мероприятиях по случаю празднования Дня независимости на добровольной основе. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности», — указано в сообщении.

Ранее вышло распоряжение по формированию делегаций в регионах для помощи тем, кто хочет присоединиться к торжественным мероприятиям, отметили в офисе Зеленского

«Речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами», — добавили в офисе украинского президента. При этом местные власти должны собрать данные о составе делегаций, «чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева».

Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua». В постановлении указано, что для «надлежащего празднования» 28-й годовщины Дня независимости офис президента просит сформировать делегации из работников медицинской, образовательной и общественной сфер и обеспечить их присутствие на генеральной репетиции.

Офис Зеленского распорядился покрыть расходы на участие в праздновании представителей областей. Координаторов попросили предоставить в офис персональные данные участников, такие как номер телефона, место работы и адрес электронной почты. В соцсетях подобный подход расценили как принуждение бюджетников к участию в мероприятии. 

Общество
Зеленский поручил провести День независимости без военного парада

В июле Зеленский принял решение исключить военный парад из программы празднования Дня независимости государства (24 августа). Украинский президент поручил кабмину провести в этот день в Киеве и других украинских городах торжественные мероприятия с участием чиновников, народных депутатов и представителей иностранных и общественных организаций. Ранее он объяснял решение отменить парад дороговизной мероприятия. По словам Зеленского, вместо того, чтобы устраивать «помпезное и точно недешевое» шествие, лучше направить выделенные на него средства — около $11,5 млн — военным в качестве премий.

Теги: День независимости Украины, бюджетники, Владимир Зеленский
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Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
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Глава офиса Зеленского анонсировал Шествие достоинства вместо парада
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