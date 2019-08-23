Биржевые индексы США упали более чем на 1,5%

Биржевые индексы США упали более чем на 1,5%

В пятницу Китай объявил о введении ответных пошлин из-за решения США обложить тарифами товары на $300 млрд. После этого Трамп заявил, что примет меры. Биржевые индексы и цены на нефтяные фьючерсы упали

Фото: Richard Drew / AP

В ходе торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average на минимуме опускался на 1,70% по сравнению с уровнем прошлого закрытия, S&P 500 — на 1,82%, а NASDAQ Composite — на 2,22%, следует из данных торгов.

К 18:40 Dow Jones скорректировался до уровня 25 849 (-1,54%), S&P — до 2879 (-1,53%), NASDAQ — до 7840 (-1,93%).

В свою очередь, октябрьские фьючерсы нефти марки Brent на минимуме упали до $58,33 за баррель (-2,1%), курс евро на Мосбирже на максимуме поднимался до 73,72 руб., доллара — до 66,12 руб.

Это произошло после того, как Китай объявил в введении ответных пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Тарифы на ввоз некоторых из 5078 товарных позиций поднимут с 1 сентября, другие — с 15 декабря. Это ответный шаг на введение США 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров объемом $300 млрд.