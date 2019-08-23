ФАС отказалась проверять обвиненную в росте цен на пшеницу компанию

В ФАС не считают, что одна отдельная компания способна оказать влияние на колебания цен на пшеницу на внутреннем рынке, заявили РБК в пресс-службе ведомства. Проверять «Мирогрупп ресурсы» из-за публикаций СМИ надзорный орган не будет.

«ФАС России не планирует проводить проверки деятельности «Мирогрупп ресурсы». По мнению ФАС России, вопрос повышения цен на пшеницу на внутреннем рынке не связан с деятельностью какой-либо отдельной компании, а зависит прежде всего от насыщения внутреннего рынка и соблюдения баланса производства и потребления зерна», — заявили в ведомстве.

О том, что одной из причин повышения цен на пшеницу могут быть действия «Мирогрупп ресурсы», подконтрольной ВТБ, ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на зерновом рынке.

ВТБ с февраля собирает активы на зерновом рынке. Вначале ВТБ приобрел 50% минус одну акцию Объединенной зерновой компании, владеющей инфраструктурой для экспорта пшеницы. Вслед за этим банк приобрел Новороссийский зерновой терминал, а в августе текущего года ВТБ стал владельцем 70% «Мирогрупп ресурсы».

По версии «Коммерсанта», ссылающегося на источники на зерновом рынке, «Мирогрупп ресурсы» с начала сезона начала наращивать экспорт зерна. Для того чтобы выполнить контракты, компания начала активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных. В итоге цена начала расти и для других экспортеров: в середине августа средние закупочные цены на пшеницу с содержанием протеина в 12,5% выросли на 4% (до 11,75 тыс. руб. за тонну). В европейской части пшеница четвертого класса подорожала на 125 руб. (до 10,1 тыс. руб. за тонну).