Музей русской иконы назвал дату прощания с погибшим в Греции основателем

Прощание с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, погибшим при крушении вертолета в Греции, состоится в музее в воскресенье, 25 августа. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Церемония прощания пройдет в здании музея с 10:00 до 12:00, в остальное время учреждение будет закрыто для посетителей.

Бизнесмен и меценат Михаил Абрамов погиб при крушении частного вертолета Agusta A-109 в Греции. Катастрофа произошла 20 августа недалеко от острова Порос. Сообщалось, что вертолет налетел на кабели, по которым на остров поступает электричество с Пелопонесса, после чего упал в море. На борту были трое человек, в том числе двое россиян. Все они погибли.

Абрамов был одним из наиболее щедрых дарителей действующей с 2015 года программы строительства православных церквей «200 храмов». Принадлежавшая ему компания «Мост-63» вела строительство храма на 500 прихожан в Братеево.