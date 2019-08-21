При крушении вертолета в Греции погиб сооснователь Музея русской иконы

Бизнесмен и меценат был одним из самых щедрых дарителей действующей в Москве программы «200 храмов». В 2015 году он перечислил на строительство двух храмов 700 млн руб.

Одним из погибших при крушении частного вертолета у побережья Греции был основатель Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом РБК сообщил его знакомый, академик Российской академии художеств, завотделом института мировой культуры МГУ Алексей Лидов.

«Знаю, что он летел в Афины со своим знакомым, мне не известным, на частном вертолете с греческим пилотом. И греческий пилот совершил какую-то роковую ошибку, задел линию электропередач. Как это могло произойти, не очень понимаю, но тем не менее это случилось», — заявил он. «Вертолет упал в море и все трое погибли, одним из которых оказался Михаил Юрьевич Абрамов. Наша общая подруга опубликовала эту информацию, это уже была ночь. Она узнала от друзей Михаила Юрьевича», — сказал Лидов.

«Мы последний раз, к сожалению, виделись только месяц назад. И никаких подробностей нет, ну, кроме подтверждения от Музея Русской иконы, что вчера произошло, — сообщила РБК заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Наталия Шередега. — Мы в постоянном контакте работали с этим музеем много лет. Новость страшная, трагическая, невероятная».

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О гибели Абрамова также сообщила искусствоведа Ирина Языкова в своем Facebook.