Медведев утвердил новый порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не позволяющие необоснованно занижать этот показатель при расчете дополнительных выплат. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба правительства.

Прожиточный минимум на следующий финансовый год чиновники будут рассчитывать, как с учетом ситуации в конкретном регионе, так и основываясь на данных за первые два квартала текущего года по стране в целом, рассказал премьер. От величины прожиточного минимума будет зависеть размер дополнительных выплат.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — сказал Медведев.

Минтруд подготовил законопроект о едином порядке расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах еще в мае. В Минтруде предложили рассчитывать ежегодный ПМП в регионах так: фактический ПМП в регионе за первое полугодие делить на общефедеральный ПМП за тот же период и умножать на общефедеральный ПМП, который Минэкономразвития прогнозирует на следующий год.