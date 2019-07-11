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Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,67%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает по согласованию с Минэкономразвития и Минфином установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 руб. При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 12 130 руб., пенсионеров — 9236 руб., детей — 11 004 руб.

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Таким образом, прожиточный минимум на душу населения для детей поднимется на 4%, для трудоспособных граждан — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

В настоящее время прожиточный минимум в целом по стране составляет 10 444 руб., для трудоспособного населения — 11 280 руб., для пенсионеров — 8538 руб., для детей — 10 390 руб.

Теги: Минтруд РФ, прожиточный минимум
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