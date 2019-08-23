Группа ГАЗ предупредила о потенциальном переходе на четырехдневную неделю

Группа ГАЗ уведомила своих сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября 2019 года до 20 апреля 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что к введению неполной рабочей недели могут привести ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствия санкций США.

«В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств», — пояснили в пресс-службе, отметив, что в случае стабилизации на рынке четырехдневка введена не будет и предприятия компании продолжат работу в обычном режиме.

По данным группы ГАЗ, за семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам этого года падение может усилиться до 15%.

В середине августа Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения о всеобщем переходе на четырехдневную рабочую неделю. Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомству до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на экономику и представить свои соображения в правительство.

